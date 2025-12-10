Минобразования ознакомит представителей госуниверситетов с новой реформой

Со следующей недели в министерстве начнем проводить встречи с каждым университетом по отдельности, со всеми 19 государственными университетами. Мы хотим услышать их видение, какие направления они считают классическими в рамках реформы, - заявил заместитель министра образования, науки и молодежи Звиад Габисония на заседании комитета.



По его словам, встреча состоится отдельно с каждым университетом.



«Вместе с принятием этого законодательства, со следующей недели, начнем проводить в министерстве встречи с каждым университетом по отдельности, со всеми 19 государственными университетами. Мы хотим услышать их видение, какие направления в рамках реформы они считают классическими, где есть наиболее сильные научные позиции. Мы намерены встречаться со всеми университетами по отдельности. Мы получили это задание, конечно, если у вас будет интерес в этом направлении, и депутаты также подключатся, мы будем рады обсудить эти направления», - сказал Звиад Габисония.





