Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Минобразования ознакомит представителей госуниверситетов с новой реформой


10.12.2025   13:27


Со следующей недели в министерстве начнем проводить встречи с каждым университетом по отдельности, со всеми 19 государственными университетами. Мы хотим услышать их видение, какие направления они считают классическими в рамках реформы, - заявил заместитель министра образования, науки и молодежи Звиад Габисония на заседании комитета.

По его словам, встреча состоится отдельно с каждым университетом.

«Вместе с принятием этого законодательства, со следующей недели, начнем проводить в министерстве встречи с каждым университетом по отдельности, со всеми 19 государственными университетами. Мы хотим услышать их видение, какие направления в рамках реформы они считают классическими, где есть наиболее сильные научные позиции. Мы намерены встречаться со всеми университетами по отдельности. Мы получили это задание, конечно, если у вас будет интерес в этом направлении, и депутаты также подключатся, мы будем рады обсудить эти направления», - сказал Звиад Габисония.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна