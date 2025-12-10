Омбудсмен: Приговор Давиту Хомерики основан на доказательствах, полученных с нарушением УПК

10.12.2025 12:22





Аппарат Народного защитника считает, что обвинительный приговор, вынесенный 26-летнему музыканту Давиту Хомерики за задержание на акциях в декабре, основан на доказательствах, полученных с нарушением УПК. Об этом говорится в заключении amicus curiae (мнения «друга суда»), направленном омбудсменом.



«В случае принятия этого заключения, суд ни в коем случае не сможет оставить в силе обвинительный приговор, основанный на этих доказательствах», – говорит в беседе с «Publika» адвокат Хомерики, Шота Тутберидзе.



Судья Нино Галусташвили приговорила Хомерики к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы по обвинению в подготовке взрыва. По версии прокуратуры, у Хомерики было при себе зажигательное устройство, Хомерики же все это отрицает.



Хомерики был первоначально задержан в административном порядке 2 декабря, после чего, согласно материалам дела, в результате личного досмотра у него были обнаружены две стеклянные бутылки с веществом со специфическим запахом и обернутой тканью.



Основой обвинительного приговора стало заключение экспертизы, согласно которому изъятые вещества представляли собой зажигательное устройство, способное вызвать тяжёлые последствия, включая гибель или травмы людей.

Эту экспертизу следователь назначил в отношении двух бутылок, изъятых при личном досмотре лица, задержанного по административной статье



На основании заключения экспертизы 3 декабря начато уголовное преследование, возбуждено уголовное дело.



На каких вопросах акцентирует внимание омбудсмен?



- Комплексная экспертиза была назначена 2 декабря 2024 года в порядке, установленном УПК, тогда как расследование по факту подготовки Хомерики взрыва было начато на следующий день, 3 декабря.

- После начала расследования по уголовному делу изъятие вещей и/или экспертиза больше не проводились.

- В основу обвинительного приговора легли именно указанные доказательства;



Омбудсмен пишет, что экспертиза, назначенная в уголовном порядке в отношении лица, задержанного в административном порядке, нерелевантна.



В частности, в amicus curiae написано, что следователь, пренебрегая требованиями УПК, назначил комплексную экспертизу только служебной запиской. Вместо того, чтобы после получения информации о преступлении (2 декабря 2024 года) начать расследование и в его рамках назначить экспертизу.



В результате, подчёркивает омбудсмен, следователь назначил экспертизу, не относящуюся к административному делу о блокировании дороги и неповиновении полиции. А её выводы впоследствии стали одним из оснований для возбуждения уголовного дела.



▪ В уголовном деле Хомерика вещественные доказательства не были получены в рамках следственных действий по уголовному процессу.

▪ Предметы, ставшие затем основанием для обвинения и вынесения приговора, были обнаружены в рамках административного производства, и их изъятие не проводилось уже после возбуждения уголовного дела.



Омбудсмен пишет, что признание лица виновным на основании таких доказательств может приводить к нарушению Конституции Грузии. И к нарушению статьи 6 Европейской конвенции о праве на справедливый суд.



Апелляцию Хомерики рассматривает судья Паата Силагадзе. Следующее заседание назначено на 12 декабря.





