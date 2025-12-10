Изъята крупная партия безакцизных сигарет - один человек задержан

Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали одного человека за хранение и перевозку особо крупного количества подакцизных товаров без акцизных марок.



По данным ведомства, в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий было изъято в общей сложности 93 000 пачек сигарет без акцизных марок марок Marlboro, PARLIAMENT, SOBRANIE и Winston, общая стоимость которых превышает 750 000 GEL.



Дело расследуется по третьей части статьи 200 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.



Следственная служба продолжает интенсивную работу по выявлению других лиц, причастных к преступной схеме, и обеспечению их правовой защиты.





