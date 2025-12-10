Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Изъята крупная партия безакцизных сигарет - один человек задержан


10.12.2025   11:52


Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии задержали одного человека за хранение и перевозку особо крупного количества подакцизных товаров без акцизных марок.

По данным ведомства, в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных действий было изъято в общей сложности 93 000 пачек сигарет без акцизных марок марок Marlboro, PARLIAMENT, SOBRANIE и Winston, общая стоимость которых превышает 750 000 GEL.

Дело расследуется по третьей части статьи 200 Уголовного кодекса Грузии, предусматривающей лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.

Следственная служба продолжает интенсивную работу по выявлению других лиц, причастных к преступной схеме, и обеспечению их правовой защиты.


