ЮНЕСКО включила «Грузинскую культуру выращивания пшеницы» в список нематериального культурного наследия
10.12.2025 11:51
ЮНЕСКО внесла «Культуру грузинской пшеницы: традиции и ритуалы» в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщает Министерство культуры Грузии.
По их информации, решение было принято на 20-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая прошла в Нью-Дели.
«Решение ЮНЕСКО о признании традиций и ритуалов, связанных с пшеницей, является международным выражением уважения к многовековому труду, знаниям и практике грузинского народа; подчёркивает значение эндемичных грузинских сортов; усиливает связь духовной и материальной культуры и подразумевает обязательство перед будущими поколениями обеспечить сохранение и развитие жизнеспособности этого нематериального культурного элемента», — говорится в сообщении Министерства культуры.
Статус нематериального культурного наследия «Культура грузинской пшеницы: традиции и ритуалы» был определён как объект национального значения постановлением правительства Грузии №98 от 27 марта 2024 года.
Как отмечает Министерство культуры, номинация, представленная Грузией в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО 28 марта 2024 года, успешно прошла все этапы рассмотрения.
