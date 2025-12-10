ЮНЕСКО включила «Грузинскую культуру выращивания пшеницы» в список нематериального культурного наследия

ЮНЕСКО внесла «Культуру грузинской пшеницы: традиции и ритуалы» в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщает Министерство культуры Грузии.



По их информации, решение было принято на 20-й сессии Межправительственного комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия, которая прошла в Нью-Дели.



«Решение ЮНЕСКО о признании традиций и ритуалов, связанных с пшеницей, является международным выражением уважения к многовековому труду, знаниям и практике грузинского народа; подчёркивает значение эндемичных грузинских сортов; усиливает связь духовной и материальной культуры и подразумевает обязательство перед будущими поколениями обеспечить сохранение и развитие жизнеспособности этого нематериального культурного элемента», — говорится в сообщении Министерства культуры.



Статус нематериального культурного наследия «Культура грузинской пшеницы: традиции и ритуалы» был определён как объект национального значения постановлением правительства Грузии №98 от 27 марта 2024 года.



Как отмечает Министерство культуры, номинация, представленная Грузией в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО 28 марта 2024 года, успешно прошла все этапы рассмотрения.





