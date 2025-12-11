|
Посол Грузии в США посетида Белый дом в рамках рождественского тура
11.12.2025 19:34
По приглашению администрации президента США, чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили вместе с семьёй посетила рождественский праздничный тур в Белый дом. Об этом сообщает посольство Грузии в США.
По информации посольства, грузинский посол выразила благодарность за приглашение на мероприятие и за поздравительную открытку от президента и первой леди.
«Гостей Белого дома встречали украшения, созданные по тематике первой леди США Мелании Трамп — «Дом там, где твоё сердце». Украшения этого года воплощают дух Америки, подчёркивают семейные ценности и деятельность администрации президента, направленную на благо граждан.
Мероприятие было организовано для руководителей дипломатических представительств и членов их семей», — говорится в сообщении.
