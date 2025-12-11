Правительство Болгарии подало в отставку на фоне массовых протестов

Правительство Болгарии во главе с премьер-министром Росеном Желязковым в четверг, 11 декабря, объявило об отставке на фоне массовых антиправительственных протестов, которые в последнее время охватили страну. Об этом сообщает Nova.bg, пишет "Европейская правда".



Как рассказал Желязков, правительственная коалиция собралась для обсуждения "вызовов, перед которыми мы стоим, и решений, которые мы должны принять".



"Сейчас, как того требует Конституция, власть исходит от голоса народа. Мы слышим голос граждан, протестующих против правления. За отставку высказались молодые, старые, люди разных этносов. Мы поддерживаем энергию общества, поощряем ее", – отметил он.



По словам главы правительства, его команде удалось добиться присоединения Болгарии к еврозоне, обеспечить макроэкономическую стабильность и достичь "беспрецедентного роста доходов".



"Предложенный нами проект бюджета был сосредоточен на социальной защите и повышении покупательной способности граждан. Похоже, что это не удалось полностью объяснить, или наши оппоненты не смогли этого понять. Протест был направлен против самодовольства и высокомерия, против того, как реализуются демократические ценности. Именно поэтому правительство ушло в отставку", – добавил Желязков.



Отставка произошла после шести вотумов недоверия со стороны оппозиции и многотысячных протестов в ряде населенных пунктов в Болгарии и за рубежом. Демонстрации начались как выражение недовольства проектом бюджета, который впервые был составлен в евро.





