АМЮГ: Грузия обязана не только выплатить компенсации потерпевшим, но и установить детальные регуляции применения спецсредств

Председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» (АМЮГ) Нонна Курдованидзе пояснили, решение Большой палаты Страсбургского суда по делу о событиях ночи 20-21 июня, является столь важным.



Как пишет в социальной сети Курдованидзе, после решения Страсбургского суда, Грузия обязана не только выплатить компенсации конкретным потерпевшим, но и установить детальные регуляции применения спецсредств. По ее словам, указанное решение открывает новые возможности для защиты прав участников мирных собраний и в будущем.



« Указанное дело особенно релевантно сегодня, когда право на мирное собрание находится среди тех прав, которые более всего были ограничены в последние годы, и силовой разгон, пытки и применение специальных средств против мирных демонстрантов по-прежнему актуальны.



Грузия обязана:



• Не применять специальные средства против участников мирных участников акций;

• Разработать детальные принципы, которым будут руководствоваться силовые ведомства, с учетом конкретных технических характеристик соответствующих средств и рисков для здоровья в связи с их применением. Внутренние правовые рамки также должны включать в себя эффективные гарантии во избежание самовольных действий при применении таких средств.

• Кинетические средства (резиновые пули) должны применяться только в самом крайнем случае, в ответ на реальные угрозы жизни и нанесения физических повреждений;

• Кинетические средства (резиновые пули) могут применятьсятолько в индивидуально целенаправленных случаях, а не как общее средства для контроля над массой людей;

• Их размещение должно быть осуществлено таким образом (при надлежащем учете технических характеристик конкретного средства), чтобы даже в целенаправленных случаях риски жизни и здоровью были максимально снижены;

• Не должны применять многокомпонентные средства, как и пули с содержанием металла;

• Как правило, применению кинетических средств (резиновые пули) должно предшествовать соответствующее предупреждение;

• Кинетические средства (резиновые пули) должны применяться только теми правоохранительными лицами, которые прошли надлежащую подготовку;

• Применение кинетических средств (резиновые пули) должно подлежать строгому приказу и контролю",- пишет председатель АМЮГ.





