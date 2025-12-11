|
|
|
АМЮГ: Грузия обязана не только выплатить компенсации потерпевшим, но и установить детальные регуляции применения спецсредств
11.12.2025 19:23
Председатель «Ассоциации молодых юристов Грузии» (АМЮГ) Нонна Курдованидзе пояснили, решение Большой палаты Страсбургского суда по делу о событиях ночи 20-21 июня, является столь важным.
Как пишет в социальной сети Курдованидзе, после решения Страсбургского суда, Грузия обязана не только выплатить компенсации конкретным потерпевшим, но и установить детальные регуляции применения спецсредств. По ее словам, указанное решение открывает новые возможности для защиты прав участников мирных собраний и в будущем.
« Указанное дело особенно релевантно сегодня, когда право на мирное собрание находится среди тех прав, которые более всего были ограничены в последние годы, и силовой разгон, пытки и применение специальных средств против мирных демонстрантов по-прежнему актуальны.
После решения Страсбургского суда, Грузия обязана не только выплатить компенсации конкретным потерпевшим, но и установить детальные регуляции применения спецсредств.
Грузия обязана:
• Не применять специальные средства против участников мирных участников акций;
• Разработать детальные принципы, которым будут руководствоваться силовые ведомства, с учетом конкретных технических характеристик соответствующих средств и рисков для здоровья в связи с их применением. Внутренние правовые рамки также должны включать в себя эффективные гарантии во избежание самовольных действий при применении таких средств.
• Кинетические средства (резиновые пули) должны применяться только в самом крайнем случае, в ответ на реальные угрозы жизни и нанесения физических повреждений;
• Кинетические средства (резиновые пули) могут применятьсятолько в индивидуально целенаправленных случаях, а не как общее средства для контроля над массой людей;
• Их размещение должно быть осуществлено таким образом (при надлежащем учете технических характеристик конкретного средства), чтобы даже в целенаправленных случаях риски жизни и здоровью были максимально снижены;
• Не должны применять многокомпонентные средства, как и пули с содержанием металла;
• Как правило, применению кинетических средств (резиновые пули) должно предшествовать соответствующее предупреждение;
• Кинетические средства (резиновые пули) должны применяться только теми правоохранительными лицами, которые прошли надлежащую подготовку;
• Применение кинетических средств (резиновые пули) должно подлежать строгому приказу и контролю",- пишет председатель АМЮГ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна