США отказались от ряда пророссийских пунктов «мирного плана» - СМИ

11.12.2025 17:35





Новый вариант мирного плана США относительно Украины состоит из четырех документов. Один из них — 20-пунктное соглашение между Украиной, РФ, США и Европейским Союзом. Как сообщает ZN.UA, которое ознакомилось с новой редакцией, в отличие от предыдущего плана из 28 пунктов, новая версия не предусматривает международного признания демилитаризованной зоны в Донецкой области как части России и запрета на вступление Украины в НАТО.



В то же время, как пишет издание, из действительно принципиальных «непроукраинских» предложений из нового плана США исчез лишь один пункт, который касается амнистии за действия во время войны для обеих сторон. В целом, по данным ZN.UA, мирный план Вашингтона состоит из четырех документов:



соглашения между Украиной, РФ, США и Европой (20 пунктов);



рамочных заверений по безопасности для Украины (три пункта);



обязательств США по НАТО (четыре пункта);



соглашения между Россией и США (12 пунктов).



Наиболее проблемным вопросом мирного соглашения журналисты называют вопрос территорий.



В новой версии плана уточняется размер «нейтральной демилитаризованной буферной зоны» в Донецкой области — она будет составлять 30%. В предыдущем плане из 28 пунктов предлагалось международное признание этой зоны как «российской территории», но в новом документе такого пункта нет. Украинские и российские войска будут располагаться за административной границей, которую еще нужно определить, и не входить в демилитаризованную зону. Однако не понятно, кто будет гарантировать отсутствие там сил ФСБ. Что касается Запорожской и Херсонской областей, новый план, как и предыдущий, предлагает «заморозить» ситуацию и фактически признать нынешнюю линию фронта. Также Россия должна оставить другие территории, которые она контролирует за пределами пяти указанных областей Украины.



Положительным для Украины моментом является то, что в новой версии документа не предусматривается запрет на вступление Украины в НАТО — в Конституции Украины и основных документах блока соответственно.



Еще одним отличием новой версии мирного плана от предыдущей является численность Вооруженных сил Украины: теперь в мирное время стране позволят иметь до 800 тысяч военных вместо 600 тысяч.



В новом «20-пунктовом» плане для Украины предусмотрены гарантии безопасности, похожие на статью 5 НАТО. Их должны предоставить подписанты документа — США, НАТО и страны Европы.



Согласно документу, Украина станет членом ЕС до 1 января 2027 года, однако позиция самого Евросоюза по этому пункту мирного плана пока неизвестна.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





