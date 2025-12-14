Посланник Трампа анонсировал освобождение еще 1000 политзаключенных в Беларуси

В ближайшие месяцы из тюрем Беларуси планируется освободить около 1000 оставшихся политических заключенных, сообщил Reuters посланник президента США Джон Коул. С его точки зрения, их могут отпустить «одной большой группой». «Я считаю, это более чем возможно… Мы движемся в правильном направлении, импульс есть», — сказал он. По словам Коула, тогда США снимут большую часть санкций с Беларуси. «Думаю, это справедливый обмен», — заключил он.



13 декабря правитель Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 политзаключенных, включая экс-кандидата в президенты на выборах 2020 года Виктора Бабарико, главу его избирательного штаба Марию Колесникову и лауреата Нобелевской премии мира правозащитника Алеся Беляцкого. Взамен США сняли санкции с белорусского калия, введенные в 2021 году. 114 заключенных после освобождения неожиданно вывезли в Украину, а не в Литву, как это делали раньше, причем без паспортов. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что Лукашенко «все переиграл в последний момент», чтобы показать, «будто он все контролирует».



14 декабря в больнице в Чернигове прошла пресс-конференция белорусских политзаключенных. Колесникова поблагодарила за освобождение президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также Лукашенко. Она сообщила, что планирует провести по меньшей мере месяц с семьей, коллегами и заняться здоровьем, которое ухудшилось за пять лет в колонии.



Бабарико рассказал, что три года учился жить «верой», поскольку был полностью лишен источников информации. По его словам, он еще в заключении решил, что первым делом возьмет месяц для восполнения знаний, однако после нескольких телефонных звонков накануне понял, что это можно сделать «за час — оказывается, все продолжается».



Правозащитник Алесь Беляцкий после освобождения дал интервью центру «Весна». Он рассказал, что перед вывозом из колонии у него отобрали рукописи двух книг, все письма и заметки по уголовному делу. В машине Беляцкий ехал с завязанными глазами до границы с Литвой, где его пересадили на автобус вместе с рядом других политзаключенных. В балтийской республике он, наконец, встретился с женой.



«Многие белорусские правозащитники и журналисты все еще в тюрьмах. Очень важно добиться их освобождения, прекращения охоты на ведьм и поисков «врагов народа» в Беларуси. Мы должны остановить репрессии — в противном случае торговля политзаключенными будет продолжаться бесконечно. Я продолжу свою работу. Это мой долг перед белорусским обществом», — отметил Беляцкий.





