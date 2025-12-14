В результате стрельбы на пляже в Сиднее погибли 12 человек

14.12.2025 19:40





По данным полиции Нового Южного Уэльса, число погибших в результате стрельбы на пляже Бонди-бич увеличилось до 12, сообщает BBC.



По их информации, 29 пострадавших, включая одного ребенка, были доставлены в больницу.



Премьер Нового Южного Уэльса Крис Минс подтвердил, что один из 12 погибших был нападавшим, второй подозреваемый задержан.



По его словам, нападение было направлено против еврейской общины Сиднея.



Комиссар полиции Мал Лэньон заявил, что будет проведено масштабное расследование под руководством контртеррористической службы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





