Сильный ветер нанес серьезный ущерб жилым домам в Телави
14.12.2025 23:00
Сильный ветер нанес серьезный ущерб жилым домам в Телави, часть населения осталась без электроснабжения.
По информации СМИ, стихия причинила ущерб как в самом Телави, так и в близлежащих селах - Ванта, Вардаисубани, Курдгелаури и Акура. Повреждены около 15 жилых домов. Из-за поваленных деревьев тысячи абонентов до сих пор остаются без электроэнергии.
В Телави многолетнее дерево упало на здание седьмой школы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
Стихийное бедствие затронуло и муниципалитет Сагареджо: там также зафиксированы перебои с электроснабжением, повреждены линии электропередачи высокого напряжения и повалены деревья.
