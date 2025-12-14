Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Сильный ветер нанес серьезный ущерб жилым домам в Телави


14.12.2025   23:00


Сильный ветер нанес серьезный ущерб жилым домам в Телави, часть населения осталась без электроснабжения.

По информации СМИ, стихия причинила ущерб как в самом Телави, так и в близлежащих селах - Ванта, Вардаисубани, Курдгелаури и Акура. Повреждены около 15 жилых домов. Из-за поваленных деревьев тысячи абонентов до сих пор остаются без электроэнергии.

В Телави многолетнее дерево упало на здание седьмой школы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Стихийное бедствие затронуло и муниципалитет Сагареджо: там также зафиксированы перебои с электроснабжением, повреждены линии электропередачи высокого напряжения и повалены деревья.


