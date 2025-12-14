Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе выступил в Тбилисской синагоге в связи с Ханукой

14.12.2025 22:49





Ханука является праздником победы добра над злом и света над тьмой, и каждая зажженная сегодня свеча согревает сердца людей — а именно этого больше всего не хватает человечеству в наше время. Об этом заявил премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе, выступая в Тбилисской синагоге.



Глава правительства вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе, членами правительства и парламента поздравил еврейский народ с праздником Хануки, пожелав мира и благополучия.



«Ханука — это праздник победы добра над злом и света над тьмой. Сегодня мы еще раз должны вспомнить о нашей 26-вековой традиции совместного проживания, дружбы и взаимной любви, которая связывает наши народы. Это уникальное историческое и культурное наследие, не имеющее аналогов в мире. Это наследие, сохраненное нашими предками, и наш долг — беречь его, а также ту особую любовь, которая существует между нашими народами. Мы очень дорожим этим и будем беречь и впредь. Каждая зажженная сегодня свеча согревает человеческие сердца. Именно этого сегодня больше всего нуждается человечество — больше тепла и больше любви. Я желаю тепла, любви и благополучия Израилю и еврейскому народу», — заявил Иракли Кобахидзе.



Премьер-министр символически зажег первую ханукальную свечу. В мероприятии, посвященном празднику Хануки, приняли участие члены правительства и парламента Грузии, председатель Государственного агентства по вопросам религии Заза Вашакмадзе, посол Израиля в Грузии Валид Абу Хая, а также представители дипломатического корпуса.





