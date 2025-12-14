TI: Доноры «Грузинской мечты» за 10 лет выиграли тендеров на 2,5 млрд лари

В сентябре грузинские политические партии в совокупности получили около 6,9 млн лари пожертвований, из которых почти 60% – 4,1 млн лари – пришлось на правящую «Грузинскую мечту». Такие данные следуют из отчета организации Transparency International — Georgia.



По данным TI, крупные доноры партии власти и связанные с ними компании с 2015 года выиграли государственные тендеры на сумму более 2,5 млрд лари. Их объем только с 2024 года составил 588 млн лари. Речь идет преимущественно о крупных строительных компаниях, среди которых «Анаги», «Гза» и другие.



Аффилированные с донорами правящей партии компании за десять лет также получили около 204 млн лари по упрощенным закупкам, более 16 млн лари бюджетных субсидий, а также разрешения на застройку территорий площадью свыше 1,4 млн квадратных метров. Некоторые из доноров ГМ также стали обладателями лицензии на добычу полезных ископаемых.



В сентябре у «Грузинской мечты» было 123 донатора. Общий объем их пожертвований партии за все годы превышает 8 млн лари.



На фоне этого показатели оппозиционных партий выглядят несоизмеримо скромнее. С 2015 года компании, связанные с донорами оппозиции, выиграли тендеры всего на 1,4 млн лари, получили около 823 тыс. лари по упрощенным закупкам и 592 тыс. лари субсидий. С 2024 года такие компании не выигрывали тендеров вовсе, а объем полученных ими упрощенных закупок составил лишь 36 тыс. лари.



Авторы отчета отмечают, что концентрация пожертвований и государственных ресурсов вокруг правящей партии поднимает вопросы о возможной системной коррупции и неравных условиях для политиков и бизнеса в Грузии.



Источник: Новости - Грузия

