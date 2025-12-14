Власти Беларуси освободили 123 заключенных разных национальностей

14.12.2025 11:06





Власти Беларуси освободили 123 заключенных разных национальностей, - информацию распространяет государственное информационное агентство «Белта».



«В рамках соглашения, достигнутого с президентом США Дональдом Трампом, и по просьбе последнего президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных разных национальностей», - говорится в заявлении администрации президента Беларуси.



По сводкам агентства «Белта», среди помилованных граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.



Напомним, что сегодня США сняли акции с индустрии калия Беларуси.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





