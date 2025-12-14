Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Власти Беларуси освободили 123 заключенных разных национальностей


14.12.2025   11:06


Власти Беларуси освободили 123 заключенных разных национальностей, - информацию распространяет государственное информационное агентство «Белта».

«В рамках соглашения, достигнутого с президентом США Дональдом Трампом, и по просьбе последнего президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных разных национальностей», - говорится в заявлении администрации президента Беларуси.

По сводкам агентства «Белта», среди помилованных граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

Напомним, что сегодня США сняли акции с индустрии калия Беларуси.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна