Власти Беларуси освободили 123 заключенных разных национальностей
14.12.2025 11:06
Власти Беларуси освободили 123 заключенных разных национальностей, - информацию распространяет государственное информационное агентство «Белта».
«В рамках соглашения, достигнутого с президентом США Дональдом Трампом, и по просьбе последнего президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных разных национальностей», - говорится в заявлении администрации президента Беларуси.
По сводкам агентства «Белта», среди помилованных граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.
Напомним, что сегодня США сняли акции с индустрии калия Беларуси.
