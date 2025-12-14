«Национальное движение» внесло в Конституционный суд иск против закона о запрете политических партий

«Единство – национальное движение» подало в Конституционный суд иск против принятых партией «Грузинская мечта» законов, которые запрещают политическим партиям и конкретным лицам осуществлять политическую деятельность, говорится в заявлении партии.



По их словам, эти законы противоречат Конституции Грузии.



«Мы обжалуем те антиконституционные и антидемократические законы, которые противоречат Конституции Грузии, а также Европейской конвенции по правам человека и международным стандартам, и которые были специально приняты парламентом «Мечты» для упразднения проевропейских партий и демократии в целом», - говорится в заявлении партии.





