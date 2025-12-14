Кобахидзе: Пшеница и традиция преломления хлеба являются символом мира и социального единства

14.12.2025 19:39





Решение ЮНЕСКО подчеркивает еще один важный аспект – пшеница и традиция преломления хлеба являются символом мира и социального единства, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на мероприятии, посвященном включению культуры грузинской пшеницы в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.



По словам главы правительства, грузинский застолье и хлеб служат именно идее гостеприимства и сближения людей.



«Сегодня, когда миру так необходим консенсус, грузинское застолье и хлеб служат именно идее гостеприимства и сближения людей.



Это признание – послание в будущее. Защита и развитие эндемичных сортов – величайший потенциал нашего сельскохозяйственного сектора, агротуризма и зеленой экономики. Наша цель – сделать эту традицию живым, развивающимся процессом, который принесет достаток нашим фермерам и стране.



Выражаю особую благодарность ученым, исследователям, Патриархии Грузии, всем, кто годами усердно работал над подготовкой этой номинации. Я также хочу поблагодарить наших министров, глав и представителей трех министерств, внесших значительный вклад в достижение этого результата. Это признание – прежде всего результат усилий этих людей, каждого из вас. Еще раз поздравляю вас с этой большой победой. Это еще одно доказательство того, что Грузия со своей уникальной культурой является выдающейся частью мировой цивилизации», – сказал премьер-министр.







