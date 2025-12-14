Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Пшеница и традиция преломления хлеба являются символом мира и социального единства


14.12.2025   19:39


Решение ЮНЕСКО подчеркивает еще один важный аспект – пшеница и традиция преломления хлеба являются символом мира и социального единства, – заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на мероприятии, посвященном включению культуры грузинской пшеницы в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

По словам главы правительства, грузинский застолье и хлеб служат именно идее гостеприимства и сближения людей.

«Сегодня, когда миру так необходим консенсус, грузинское застолье и хлеб служат именно идее гостеприимства и сближения людей.

Это признание – послание в будущее. Защита и развитие эндемичных сортов – величайший потенциал нашего сельскохозяйственного сектора, агротуризма и зеленой экономики. Наша цель – сделать эту традицию живым, развивающимся процессом, который принесет достаток нашим фермерам и стране.

Выражаю особую благодарность ученым, исследователям, Патриархии Грузии, всем, кто годами усердно работал над подготовкой этой номинации. Я также хочу поблагодарить наших министров, глав и представителей трех министерств, внесших значительный вклад в достижение этого результата. Это признание – прежде всего результат усилий этих людей, каждого из вас. Еще раз поздравляю вас с этой большой победой. Это еще одно доказательство того, что Грузия со своей уникальной культурой является выдающейся частью мировой цивилизации», – сказал премьер-министр.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна