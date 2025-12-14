|
|
|
В Тбилиси пройдет грузино-израильский бизнес-форум
14.12.2025 13:55
Сегодня в Тбилиси состоится 30-й грузино-израильский бизнес-форум. Мероприятие организовано Грузино-израильской торгово-промышленной палатой и «Израильским домом». Среди гостей форума будут представители Грузии и Израиля, мэры городов, представители международных организаций и около 100 бизнесменов из Израиля и Грузии.
Будут подведены итоги экономических и деловых связей между Грузией и Израилем, обсуждены планы развития туристического сектора между двумя странами и новые проекты в туристической индустрии, а также представлен Библейский маршрут еврейского культурного наследия, реализуемый под эгидой Совета Европы.
Форум откроется церемонией зажжения еврейской праздничной ханукальной свечи.
По словам главы Грузинско-израильской торговой палаты и основателя «Израильского дома» Ицика Моше, бизнес-форум является подведением итогов 35-летней работы и своего рода подготовкой к будущему совместными усилиями. На бизнес-форуме будет подписано несколько совместных проектов. Израильские гости в рамках визита проведут ряд встреч, посетят туристические достопримечательности, созданные на израильские инвестиции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна