Детское Евровидение посмотрели более 70 миллионов зрителей - директор ОВГ

14.12.2025 17:11





Детское Евровидение посмотрели более 70 миллионов зрителей, и самое главное, всё прошло без заминки, с математической точностью», — сказала директор Общественного вещателя Грузии Тинатин Бердзенишвили по окончании финального шоу Детского Евровидения.



«Я присутствовала на многих Детских Евровидениях, у многих стран нет такой аудитории — настолько вовлеченная, болеющая за все страны, не скупящаяся на аплодисменты, радостная и любящая всё, что происходило на сцене. Также была едина и телевизионная аудитория перед телеэкранами, по статистике, которую мы сейчас получаем, было более 70 миллионов зрителей благодаря широкой трансляции. Самое главное, всё прошло без заминки, с абсолютным планированием, вовремя, с математической точностью», — отметила Тинатин Бердзенишвили.



Кроме того, она поздравила Францию ​​с победой в конкурсе.



«Я поздравляю победительницу Францию. Я считаю, что она очень достойна победительница, потому что была в числе лидеров. Сама французская делегация признала, что если бы не такая съемка, результат был бы не таким впечатляющим, потому что это создает целостность и единство. Абсолютно все делегации счастливы, довольны, потому что представляли свои страны. Еще и ещё раз поздравляю нашу страну, я считаю это победой», — заявила Бердзенишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





