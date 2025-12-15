|
Цилосани: «Национальное движение — это партия, которая с точки зрения выборов и репутации утратила былую силу
15.12.2025 13:54
««Национальное движение» с точки зрения электоральной и репутационной деятельности является распавшейся партией. Надеюсь, что данная партия будет запрещена и упразднена на основании иска, поданного нами в Конституционный суд», — заявила заместитель председателя парламента Нино Цилосани.
По её словам, подача встречного иска «Национальным движением» в Конституционный суд является попыткой спастись.
«Судьбу «Национального движения» определил грузинский народ. Поэтому их иск не сможет повлиять на решение Конституционного суда», — отметила Цилосани.