Цилосани: «Национальное движение — это партия, которая с точки зрения выборов и репутации утратила былую силу

15.12.2025 13:54





««Национальное движение» с точки зрения электоральной и репутационной деятельности является распавшейся партией. Надеюсь, что данная партия будет запрещена и упразднена на основании иска, поданного нами в Конституционный суд», — заявила заместитель председателя парламента Нино Цилосани.



По её словам, подача встречного иска «Национальным движением» в Конституционный суд является попыткой спастись.



«Судьбу «Национального движения» определил грузинский народ. Поэтому их иск не сможет повлиять на решение Конституционного суда», — отметила Цилосани.





