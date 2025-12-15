Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Цилосани: «Национальное движение — это партия, которая с точки зрения выборов и репутации утратила былую силу


15.12.2025


««Национальное движение» с точки зрения электоральной и репутационной деятельности является распавшейся партией. Надеюсь, что данная партия будет запрещена и упразднена на основании иска, поданного нами в Конституционный суд», — заявила заместитель председателя парламента Нино Цилосани.

По её словам, подача встречного иска «Национальным движением» в Конституционный суд является попыткой спастись.

«Судьбу «Национального движения» определил грузинский народ. Поэтому их иск не сможет повлиять на решение Конституционного суда», — отметила Цилосани.


