Цилосани: На встрече министров иностранных дел ЕС мы услышим не одну ложь о Грузии
15.12.2025 14:17
На встрече министров иностранных дел ЕС мы услышим не одну ложь и дезинформацию касательно Грузии - и эта встреча будет использована как инструмент для удара против Грузии, - заявила журналистам заместитель спикера парламента Грузии Нино Цилосани.
По ее словам «у ЕС и его официальных представителей должно быть больше забот, чем критика и брань успешной Грузии».
«Мы видим заявления президента Америки и других высокопоставленных лиц о том печальном регрессе, который переживает ЕС. Бюрократия служит не европейскому народу или государствам-членам, а совсем другим целям. Поэтому на встрече министров иностранных дел ЕС мы услышим не одну ложь и дезинформацию касательно Грузии. Если этих людей реально интересует, есть ли свобода слова, как работает демократия, им следовало бы ознакомиться с объективными исследованиями и рейтингами, проводимыми их же институтами, и наверное, их заявления стали бы более заслуживающими доверия. И в данном случае эта встреча снова будет использована для удара против Грузии, и, вероятно, всем ясно, почему бьют Грузию», - сказала Цилосани.
Для справки, сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета по иностранным делам ЕС под председательством Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кайи Каллас.
