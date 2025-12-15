Глава МИД Румынии: Стратегическое партнерство с Грузией продолжается, потому что мы верим в европейское будущее Грузии

15.12.2025 12:27





«Румыния является первой страной в Евросоюзе, которая оформила стратегическое партнёрство с Грузией, и это стратегическое партнёрство продолжается, поскольку мы верим в европейское будущее Грузии», — заявила министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою перед началом встречи министров иностранных дел ЕС.



«Верно и то, что сегодня, в данный конкретный момент, за европейское будущее Грузии больше борется и вносит больший вклад народ, чем институты и правительство. Мы считаем, что это также является признаком устойчивости грузинского общества, и очевидно, что необходимо продолжать диалог и инвестировать в европейский путь Грузии.



Почему это так важно для Румынии, а не только для Грузии, которая является важной страной региона? Ответ заключается в том, что нам необходимо более тесное сотрудничество и мы должны находиться по одну сторону, глядя на Чёрное море. Именно поэтому мы обеспокоены событиями, происходящими сегодня в Грузии», — заявила глава МИД Румынии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





