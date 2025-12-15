Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кястутис Будрис: Для восстановления доверия к демократическим институтам в Грузии необходимо провести свободные и справедливые выборы


15.12.2025   12:23


Перед началом встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, общаясь с журналистами, заявил, что Литва является большим сторонником вступления Грузии в Евросоюз.

По его словам, для восстановления доверия к демократическим институтам и процессам в Грузии необходимо проведение свободных и справедливых выборов.

«Выход из сложившейся ситуации — это то, о чём мы говорили ещё год назад. Мы должны вернуть доверие к демократическим институтам и процессам в Грузии. Это — свободные и справедливые выборы. В противном случае мы видим деградацию и откат демократии. Это вызывает разочарование, особенно на фоне больших ожиданий, которые есть у литовского народа, а также важны ожидания европейской перспективы у грузинского народа. Мы являемся большими сторонниками вступления Грузии в Евросоюз.

Я по-прежнему верю в европейское будущее Грузии. Однако оно не соответствует текущей ситуации и тем мерам, к которым прибегает нынешний режим в отношении политической оппозиции и демонстрантов. Это абсолютно неприемлемо. Я разочарован этим. Мы продолжим поддержку гражданского общества и организаций. Надеюсь, грузинский режим изменит свою позицию и пересмотрит стратегию, определив, где находится Грузия», — заявил министр иностранных дел Литвы.


