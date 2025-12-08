Американские законодатели представили окончательный текст законопроекта об оборонной политике

08.12.2025 12:13





Законодатели США представили окончательный текст законопроекта о политике в сфере обороны, который включает расходы на национальную безопасность.



По сообщению «Fox News», законопроект выделяет 901 миллиард долларов на национальную оборону в следующем году. Издание отмечает, что эта сумма на восемь миллиардов долларов превышает запрос, ранее озвученный Белым домом. В законопроекте также говорится об Украине.



Финансирование инициативы по обеспечению безопасности официального Киева определено в размере 400 миллионов долларов в год. Законопроект также меняет характер экономической и военной конкуренции США с Китаем — вводит новые инвестиционные ограничения, запрещает использование определённых китайских технологий в цепочках поставок Пентагона и расширяет дипломатические и разведывательные усилия.



По информации СМИ, Палата представителей вынесет законопроект на голосование в ближайшие дни, после чего он будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.





