Замглавы МВД Грузии: Подтверждено, что факты, приведенные в расследовании BBC, были явной ложью

Замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе в связи с расследованием ВВС о возможном использовании властями запрещенного химвещества «камит» заявил, что СГБ Грузии дала ответы на все вопросы в рамках своего расследования, поэтому в этом уже нет никаких спекуляций, поскольку уже подтверждено, что факты, изложенные в расследовании ВВС, «были откровенной ложью и вообще не содержали правды».



Чиновник отметил, что расследование Службы государственной безопасности показало, что МВД действовало в соответствии с законом, а именно: было проведено более 160 следственных действий, опрошено до 90 человек, проведены экспертизы, запрошены все соответствующие документы, которые были необходимы для расследования этого дела.



«Не было доказано, что, якобы, использовались запрещенные вещества, которые содержали вещество «камит», запрещенное со времен первой мировой войны. Соответственно, в рамках своего расследования Служба государственной безопасности дала ответы на все вопросы. Соответственно, здесь больше нет спекуляций. Было доказано, что факты, изложенные в расследовании ВВС, были откровенной ложью и вообще не содержали правды», — заявил Дарахвелидзе.



Напомним, глава МВД Грузии Гека Геладзе заявил, что во время митингов сотрудники министерства не использовали «никаких опасных для здоровья веществ» и что информация об этом основана на «сплетнях» нескольких человек и были выстроены «какие-то процессы».



Геладзе отметил, что в 2009 году Министерство внутренних дел закупило несколько веществ, но не «камит», о котором говорит расследование ВВС и которое не применялось после Первой мировой войны.



Днем ранее экс-глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури заявил, что химическое вещество «камит» и другие вещества, упомянутые в сюжете BBC, «действительно были закуплены Министерством внутренних дел и использовались, но до 2012 года», то есть в период правления команды Михаила Саакашвили, при правлении партии «Нацдвижение».



Между тем СГБ Грузии начала расследование в связи с информацией, распространенной ВВМ «о преступлении в публичном пространстве» — речь идет об обвинениях в использовании химического оружия во время подавления протестов в Тбилиси в 2024 году. Расследование начато по двум статьям — по статье 333 Уголовного кодекса, которая подразумевает превышение должностных полномочий, и статье 319, которая подразумевает содействие иностранным организациям во враждебной деятельности.



6 декабря СГБ официально назвала вещество, которое применялось МВД при разгоне протестов. Утверждается, что речь идет о химическом соединении CS-газа – хлорбензилиденмалононитриле, растворенном в пропиленгликоле. Эти вещества не относятся к запрещенной категории, заявляют в СГБ. Подчеркнуто, что вещество «камит» (бромбензилцианид), которое упоминалось в расследовании BBC, МВД никогда не закупало и не использовало. По данным СГБ, CS-газ был приобретен в 2007 и 2009 годах у израильской компании, а международные коды UN3439 и UN1710 касаются именно этих легальных средств.



1 декабря «Грузинская мечта» заявила, что начинает судебный спор против ВВС в международных судах. По мнению партии, британская вещательная корпорация распространила серьезные обвинения в адрес правительства Грузии, которые основаны на рассказах заинтересованных лиц и не имеют никакого отношения к действительности.



Добавим, ВВС опубликовала статью, где заявляется, что во время подавления антиправительственных протестов в Тбилиси в 2024 году власти Грузии использовали боевое отравляющее вещество времен Первой мировой войны — «камит». Об этом свидетельствуют данные, собранные BBC.



Издание отмечает, что демонстранты, протестовавшие против приостановки Грузией переговоров о вступлении в ЕС, жаловались на то, что «вода обжигает», а также на одышку, кашель и рвоту, которые длились неделями.



К этому выводу журналисты пришли после общения с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами — собранные данные указывают на использование вещества бромбензилцианида, которое французские военные назвали «камит» (camite).





