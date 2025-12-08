Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Министр труда и социальных вопросов Армении находится с официальным визитом в Грузии


08.12.2025   13:02


С официальным визитом в Грузию прибыл министр труда и социальных вопросов Республики Армения.

По информации Министерства здравоохранения Грузии, целью визита является углубление сотрудничества между двумя странами, обсуждение текущих реформ и обмен опытом.

«Арсен Торосян приехал в Грузию вместе с заместителем, руководителем социального направления и другими членами делегации. Армянскую делегацию в аэропорту встретил заместитель министра по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Георгий Цагареишвили. Встречу с армянским коллегой проведёт министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе в здании министерства. Представители делегации также встретятся с членами парламента Грузии. Кроме того, запланированы и другие встречи на высоком уровне», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения Грузии.


