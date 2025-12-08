Министр труда и социальных вопросов Армении находится с официальным визитом в Грузии

С официальным визитом в Грузию прибыл министр труда и социальных вопросов Республики Армения.



По информации Министерства здравоохранения Грузии, целью визита является углубление сотрудничества между двумя странами, обсуждение текущих реформ и обмен опытом.



«Арсен Торосян приехал в Грузию вместе с заместителем, руководителем социального направления и другими членами делегации. Армянскую делегацию в аэропорту встретил заместитель министра по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Георгий Цагареишвили. Встречу с армянским коллегой проведёт министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе в здании министерства. Представители делегации также встретятся с членами парламента Грузии. Кроме того, запланированы и другие встречи на высоком уровне», — говорится в сообщении Министерства здравоохранения Грузии.





