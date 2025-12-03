Две трети членов НАТО согласились выделить $4 млрд на закупку вооружений для Украины

03.12.2025 23:02





В лице России, которая «продолжает свою бесчеловечную войну против Украины» и наращивает гибридную войну на Западе, НАТО имеет дело с «реальными и долгосрочными угрозами», заявил генсек альянса Марк Рютте. Он пообещал продолжать поддерживать Украину и сообщил, что к финансированию закупок оружия для нее присоединятся не входящие в НАТО страны.



По словам Рютте, две трети из 32 стран альянса подключились к инициативе «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL), которая предусматривает выделение ими средств на закупку вооружений у США для Украины. Совокупный размер их финансовых обязательств превысил $4 млрд.



При этом впервые вклад в PURL внесут не члены альянса, а его партнеры, и это будут Австралия и Новая Зеландия, сообщил Рютте.



Украине прежде всего необходимы системы противовоздушной и противоракетной обороны, такие как Patriot. Поскольку Дональд Трамп отказался продолжать снабжать Украину оружием, как это делала администрация Джо Байдена, другие страны НАТО стали собирать средства на его закупки. В середине августа, когда первые пять стран подключились к PURL, они выделили на эти цели $1,5 млрд.



Рютте также ответил на слова Владимира Путина, который накануне заявил, что не хочет войны с Европой, но пригрозил ей полным уничтожением, если таковая состоится. Страны НАТО «готовы и полны решимости сделать все необходимое» для защиты своих граждан, заявил Рютте:



НАТО — это оборонительный альянс. Мы останемся оборонительным альянсом, но не стόит заблуждаться: мы готовы и намерены сделать все необходимое, чтобы защитить миллиард наших людей и обеспечить безопасность нашей территории.





