Москва хочет отношений с Грузией без деоккупации ее территорий

03.12.2025 10:48





В настоящее время Россия не видит предусловий для возобновления политического диалога с Грузией, - об этом российскому изданию «Известия» заявили в МИД РФ.



«Для возобновления политического диалога между Россией и Грузией нет никаких предусловий, так как Тбилиси сохраняет позицию, заявленную при режиме Саакашвили, согласно которой, восстановление дипломатических взаимоотношений связано с отзывом признания Абхазии и Южной Осетии. Это нереальное требование, и оно наносит вред самой Грузии. Москва подчеркнула, что признание государственности указанных республик является необратимым», - заявили во внешнеполитическом ведомстве России.



Однако, по утверждениям российских дипломатов, РФ открыта к шагам, необходимым для дальнейшей нормализации взаимоотношений с Грузией, на том уровне, на котором к этому будет готов сам Тбилиси.



«Мяч на половине поля Грузии, которая, по нашему мнению, должна быть заинтересована в этом больше всех», - заявили в МИД России.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





