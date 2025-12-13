Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Береговая охрана Грузии получит возможность проводить совместные учения с Турцией


13.12.2025   00:58


Береговая охрана Грузии сможет проводить совместные учения с Турцией в рамках НАТО.

Соответствующий проект соглашения внесен в парламент, сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, сообщает Sputnik Грузия.

«Грузия уже подписала аналогичное соглашение с Грецией. Грузия – первая страна, не входящая в НАТО, которая получила возможность проводить такие учения со страной-членом Альянса. Я думаю, это важно для береговой охраны», – сказал он.


