Береговая охрана Грузии получит возможность проводить совместные учения с Турцией

13.12.2025 00:58





Береговая охрана Грузии сможет проводить совместные учения с Турцией в рамках НАТО.



Соответствующий проект соглашения внесен в парламент, сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе, сообщает Sputnik Грузия.



«Грузия уже подписала аналогичное соглашение с Грецией. Грузия – первая страна, не входящая в НАТО, которая получила возможность проводить такие учения со страной-членом Альянса. Я думаю, это важно для береговой охраны», – сказал он.





