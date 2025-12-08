Экс-сотрудник МВД Грузии подтверждает применение токсичного вещества против демонстрантов в Тбилиси

С подтверждающими комментариями по поводу расследования BBC о возможном использовании против протестующих в Тбилиси отравляющего вещества «камит» выступил ключевой фигурант расследования, бывший начальник отдела вооружений управления специальных операций МВД Грузии Лаша Шергелашвили.



«Это вещество было испытано в 2009 году или ранее, но оказалось слишком токсичным и было запечатано», — рассказал Шергелашвили оппозиционному телеканалу Formula.



Британское издание BBC 1 декабря опубликовало расследование, в которой утверждает, что правительство Грузии могло использовать химическое вещество времен Первой мировой войны «камит» для подавления антиправительственных протестов в конце 2024 года. В расследовании говорится, что вещество могло быть добавлено в водометы, которые использовались для разгона акций.



Ранее служба государственной безопасности заявила, что завершила расследование по данным, приведенным в репортаже BBC, и категорически отвергла его версию применении «камита». На брифинге 6 декабря было заявлено, что «в водометы добавлялось химическое вещество, но это не «камит», а «хлорбензальмалондинитрил», который не является запрещенным».



Шергелашвили рассказал:



«Испытания происходили на полигоне «Ялгуджа». Мы всегда проверяли любые вещества, чтобы узнать, какая будет реакция. Во время испытаний там было много людей, я был не один.



Очень немногие знали состав этих соединений. Я знал, потому что был ответственным, так как это было в моих записях. Мое руководство, которое контролировало эти процессы сверху, включая высокопоставленных чиновников, тоже знало.



Во время испытаний, когда мы обнаружили, что вещество намного сильнее любого ранее полученного перцового газа, который мы тестировали много раз, мы сообщили о существовании таких реакций. У человека долго развиваются процессы отравления, затем рвота и т. д.



Мы предположили во время испытаний, что было бы нежелательно использовать вещество. И они сразу сказали, что если это так, то мы не должны его применять. Поэтому все было засекречено».



На вопрос журналиста Гиорги Таргамадзе, почему Шергелашвили подозревает, что именно это вещество было использовано против участников акции протеста у здания ЦИК 8 ноября 2020 года после парламентских выборов, Шергелашвили ответил: «Я точно знаю, что оно было использовано».



По словам Шергелашвили, правительство лжет и многое скрыло.



«Я не химик, я не знаю состава вещества. Я знаю только, как это было на практике, как это применялось, и то, что я видел лично своими глазами. Могу сказать только, что, когда смешивали массу, в процессе смешивания постоянно участвовали два человека.



Я видел это издалека, близко подойти не мог. Они были одеты в специальные комбинезоны, противогазы, перчатки, и таким образом они смешивали этот химический порошок и жидкость.



Я не могу сказать вам и не могу ответить на вопрос, насколько верно заявление службы государственной безопасности, но могу сказать, что они во многом лгут. Они многое скрыли», — сказал Лаша Шергелашвили.





Как пояснил бывший высокопоставленный сотрудник МВД, он не единственный информант в расследовании BBC.



Он утверждает, что ему были показаны имена, фамилии, должности, номера телефонов и адреса проживания всех участников процесса.



Бывший начальник отдела вооружений управления специальных операций МВД Грузии Лаша Шергелашвили, экс-МВД Грузии подтверждает использование камита.



«Когда я работал с BBC в связи с этим процессом, я чувствовал, что они не согласны с повествованием или с чьим-то пониманием его.



Они неоднократно объясняли, что на нас лежит большая ответственность, за это расследование могут быть привлечены многие люди, поэтому у нас должны быть веские и непоколебимые доказательства, чтобы предать факт огласке.



Это был долгий процесс, он длился около 6-7 месяцев. Я искал доказательства. И как только они (власти) поняли, что в расследовании BBC упоминается мое имя, они вызвали высокопоставленных чиновников из МВД и начали их допрашивать.



Те подтвердили, что, к сожалению, именно этот человек имел доступ к этим химическим веществам. Именно этот человек, то есть я, предположительно, мог получить доказательства существования веществ.



Именно поэтому они больше не могли скрывать процесс, который теперь уже предан огласке.



К сожалению, я не могу сказать вам, какими доказательствами располагает BBC на данный момент.



Знаю, что я не единственный источник… <…> Мне показали имена, фамилии, должности, телефоны, адреса проживания всех тех людей, которые были задействованы в этом процессе.



Я не имею в виду сам процесс спецоперации, я имею в виду применение водометов. Там были имена водителей, операторов, начальников отделов и т.д. В списке у них было абсолютно все, и меня попросили подтвердить его подлинность.



Соответственно, у нас были определенные договоренности по этому поводу. После этого они снова пришли ко мне, уже привели адвокатов, и в частной беседе, когда все уже было одобрено и фильм уже доделывался, они сообщили мне, что материал выйдет совсем скоро.



Тогда адвокат сказал мне, что [власти] знали, какую страшную жидкость используют [против демонстрантов]. А если они этого не знали и это был эксперимент, то это гораздо более опасное преступление против человечности, чем если бы это было сделано намеренно.



Мне сказали: «Не удивляйтесь, если вас вызовут свидетелем в Гаагский суд»», — рассказал бывший глава отдела вооружений управления специальных операций МВД Грузии.



Расследование BBC

1 декабря 2025 года британское издание BBC опубликовало расследование, в котором утверждает, что правительство Грузии могло использовать химическое вещество времен Первой мировой войны для подавления антиправительственных протестов в конце 2024 года.



В статье говорится, что британские журналисты пообщалась с экспертами по химическому оружию, источниками в полицейском спецназе Грузии и врачами, выяснив, что при в водометах могло использоваться вещество под названием бромбензилцианид или «камит».



Данные, полученные из этих источников, свидетельствуют о том, что вещество использовалось для разгона проевропейских демонстраций в Грузии.



ВВС рассказывает, что впервые это вещество было использовано Францией против Германии во время Первой мировой войны. Документальных свидетельств последующего использования этого вещества мало, считается, что оно было выведено из обращения в 1930-х годах из-за опасений относительно долгосрочных последствий его применения. Вместо него стал использоваться CS-газ, который обычно называют «слезоточивым газом».





Служба государственной безопасности Грузии же утверждает, что использованный против протестующих химический порошок в водомете — хлорбензилиденмалононитрил, который, по их словам, был приобретен МВД в 2007 году.



На брифинге первый заместитель начальника службы государственной безопасности Лаша Маградзе заявил, что МВД никогда не приобретало «камит», упомянутый в материале BBC. Маградзе утверждает, что вещества, использованные МВД, не относятся к запрещенным.



Служба безопасности заявила, что расследование по материалу BBC ведется по двум направлениям и следственные действия по одному из направлений, касающемуся возможного использования «камита», уже завершены.



По словам Маградзе, расследование возможного преступления, предусмотренного статьей 319 УК Грузии и связанного с содействием иностранной организации во враждебной деятельности, продолжается.



Источник: jam-news

