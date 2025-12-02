|
Украина отрицает причастность к нападению на российское судно «Midvolga 2»
02.12.2025 18:42
Министерство иностранных дел Украины опровергает атаку дрона на судно под российским флагом в Чёрном море.
Как написал официальный представитель украинского МИД в социальной сети X, «Украина не имеет к этому инциденту никакого отношения».
«Мы официально опровергаем такие заявления российской пропаганды. Более того, предполагаемый маршрут из России в Грузию через экономическую зону Турции лишён смысла и указывает на то, что всё было инсценировано Россией», — написал представитель украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, турецкая сторона сегодня распространила информацию о том, что на танкер под российским флагом, перевозивший подсолнечное масло из России в Грузию, было совершено нападение. По их данным, в атаке участвовал »дрон-камикадзе».
Кроме того, по данному инциденту заявление распространило Агентство морского транспорта Грузии. Согласно их информации, сообщения о том, что судно под российским флагом Midvolga 2 направлялось в грузинский морской порт, не основаны на фактах.
