Кобахидзе встретился с министром труда и социальной защиты Республики Армения


08.12.2025   15:26


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром труда и социальной защиты Республики Армения Арсеном Торосяном.

По информации пресс-службы администрации правительства, стороны обсудили стратегическое партнёрство между Грузией и Арменией, вопросы сотрудничества в сфере труда и социальных вопросов, а также перспективы будущего партнёрства.

Было отмечено успешное сотрудничество между ведомствами двух стран.

Во встрече в администрации правительства также приняли участие министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.


