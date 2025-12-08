|
Кобахидзе встретился с министром труда и социальной защиты Республики Армения
08.12.2025 15:26
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с министром труда и социальной защиты Республики Армения Арсеном Торосяном.
По информации пресс-службы администрации правительства, стороны обсудили стратегическое партнёрство между Грузией и Арменией, вопросы сотрудничества в сфере труда и социальных вопросов, а также перспективы будущего партнёрства.
Было отмечено успешное сотрудничество между ведомствами двух стран.
Во встрече в администрации правительства также приняли участие министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
