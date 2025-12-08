Папуашвили: «Терроризму нет оправдания ни политикой, ни партийной солидарностью»

Уже десять дней прошло с тех пор, как один из лидеров партии «Сильная Грузия – Лело» был задержан по обвинению в совершении террористического акта. Он сам признал вину и подтвердил политический мотив преступления. В подобных обстоятельствах отмежевание от террориста не должно требовать ни дополнительных призывов, ни объяснений, – написал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальных сетях.



По словам Папуашвили, терроризм как особо тяжкое преступление с международным измерением не подлежит политическим интерпретациям, партийной солидарности или идеологическому оправданию.



«На этом фоне заявление политической партии о том, что человек, обвиняемый в террористическом преступлении, является их »соратником», создает серьезные правовые и этические проблемы. Это уже не просто вопрос морального выбора – это является проявлением недостаточной дистанции от терроризма, что противоречит основам демократического государства.



Особенно важно отметить, что »Лело» является членом Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE). В европейском политическом пространстве оправдание терроризма, косвенная поддержка или отсутствие четкого дистанцирования несовместимы со статусом демократической партии.



В этом контексте ответственность выходит за рамки одной политической силы и автоматически распространяется на международное политическое объединение, членом которого она является. Соответственно, позиция ALDE в данном вопросе является не вопросом партийной симпатии, а тестом на соответствие европейским правовым и политическим стандартам. И когда речь идет о политическом объединении, среди лидеров которого — еврокомиссары Кайя Каллас и Марта Коси, вопрос выходит за пределы внутриполитического контекста Грузии и становится предметом европейской политической ответственности.



Директива ЕС 2017/541 по борьбе с терроризмом запрещает оправдание терроризма, идеологическую поддержку террористических актов и публичное придание им легитимности. В соответствии с этой директивой, поощрение терроризма или выражение политической солидарности с лицом, совершившим теракт, создают основания для юридической ответственности.



Вывод прост: в отношении терроризма не существует политического нейтралитета. Партии, которые поощряют терроризм или занимают расплывчатую позицию по этому вопросу, сами становятся угрозой для демократии», – написал Папуашвили.





