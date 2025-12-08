Частные вузы Грузии ищут способы сохранить бесплатное обучение после отмены госгрантов

08.12.2025 16:35





Частные вузы Грузии рассматривают альтернативные модели, которые позволят успешным студентам учиться бесплатно или на льготных условиях в случае отмены государственных грантов.



Ректор «Университета Грузии» Константин Топурия сообщил, что в вузе обсуждают создание внутренних стипендий, а также возможность применения модели, при которой студенты смогут оплатить своё образование после трудоустройства.



«Наша цель – обеспечить, чтобы студенты, желающие учиться в «Университете Грузии», и те, кто хочет получить действительно современное образование в Грузии, имели возможность получить это образование бесплатно или по очень льготной цене», – сказал Топурия в интервью bm.ge.



Он скептически оценивает готовящуюся реформу, указывая, что многие абитуриенты могут оказаться ограничены в выборе вуза. Вместе с тем, по его словам, пока остаётся слишком много неизвестных деталей, чтобы точно прогнозировать последствия изменений.



Сейчас выпускники школ по результатам экзаменов могут получить государственные гранты и поступить с ними в любой университет страны. Однако правительство «Грузинской мечты» планирует отменить финансирование для частных вузов, а обучение в государственных сделать бесплатным. Кроме того, госуниверситетам запретят принимать иностранцев, а также обяжут внедрить принцип «Один факультет – один город».



В 2024/25 учебном году в Грузии работают 63 университета, из них 44 частных и 19 государственных. Общее число студентов достигло исторического максимума – 187,8 тыс. человек, при этом 42% обучаются в частных вузах.



Ежегодно около трети первокурсников поступают с государственными грантами. В 2024 году грантовый фонд составил 11 млн лари, из которых частные университеты получили 3,7 млн.



Источник: Новости - Грузия

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





