«Грузинская мечта» идет к полному запрету собраний и демонстраций


08.12.2025   17:24


В случае проведения собрания-демонстрации на тротуаре предупреждение государственному органу будет обязательным.

«Грузинская мечта» вновь ужесточает правила проведения собраний-демонстраций. Планируется внесение поправок в Закон «О собраниях и манифестациях» и Кодекс об административных правонарушениях, которые парламент рассмотрит и примет в ускоренном порядке.

Согласно законопроекту, предварительное предупреждение государственного органа будет обязательным, если собрание-демонстрация проводится в месте массового скопления людей. В законопроекте говорится, что если собрание-демонстрация «представляет угрозу общественной безопасности, правопорядку, нормальному функционированию учреждений и организаций, движению транспортных средств и людей, государственный орган будет уполномочен давать указания участникам демонстрации об альтернативном месте, времени или способе проведения демонстрации».


