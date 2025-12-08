Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
В Чохатаури скончалась беременная женщина


08.12.2025   18:18


В селе Букнари Чохатаурского района скончалась беременная женщина. Как написал в соцсети бывший председатель сакребуло Чохатаури Ираклий Кучава, этот случай еще раз подчеркнул проблему, подразумевающую восстановление акушерско-гинекологической службы в муниципалитете.

По его словам, в таком горном муниципалитете, как Чохатаури, предоставление акушерско-гинекологического сервиса должно быть восстановлено.

«Смерть многодетной беременной женщины в Букнари в очередной раз со всем трагизмом продемонстрировала проблему, которую мы пытаемся решить уже несколько лет, требовали и умоляли всех, у кого только есть возможность, восстановить акушерско-гинекологическое обслуживание в нашем муниципалитете. Самоуправление бессильно убедить частный сектор в критической необходимости этой службы. Я пытался много раз, но безрезультатно», - написал Ираклий Кучава.


