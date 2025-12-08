|
|
|
Зурабишвили: Только что представленный закон еще больше ограничивает право на демонстрацию
08.12.2025 19:20
Только что представленный закон ещё больше ограничивает право на демонстрацию, - так пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на представление «Грузинской мечты» пакета изменений в закон «О собраниях и манифестациях» и Кодекс об административных правонарушениях.
«Для проведения любых акций протеста потребуется предварительное разрешение, если проведение запланировано в «общественных местах, полных людей», то есть во всех центральных локациях Тбилиси. Главной целью являются протестные акции, продолжающиеся на Руставели уже год!», - пишет Саломе Зурабишвили в X.
Для справки, на сегодняшнем заседании бюро парламента депутатами большинства был представлен пакет законодательных изменений, согласно которым устанавливается обязанность предупреждать государственный орган в случае проведения собрания- манифестации в месте движения людей.
Согласно проекту, если собрание-манифестация создает угрозу общественной безопасности, правопорядку, нормальному функционированию учреждений и организаций, передвижению транспортных средств и людей, государственный орган будет уполномочен указывать участникам манифестации альтернативное место, время или маршрут проведения манифестации.
Несоблюдение данного указания повлечет за собой ответственность.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна