Зурабишвили: Только что представленный закон еще больше ограничивает право на демонстрацию

08.12.2025 19:20





Только что представленный закон ещё больше ограничивает право на демонстрацию, - так пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили откликается на представление «Грузинской мечты» пакета изменений в закон «О собраниях и манифестациях» и Кодекс об административных правонарушениях.



«Для проведения любых акций протеста потребуется предварительное разрешение, если проведение запланировано в «общественных местах, полных людей», то есть во всех центральных локациях Тбилиси. Главной целью являются протестные акции, продолжающиеся на Руставели уже год!», - пишет Саломе Зурабишвили в X.



Для справки, на сегодняшнем заседании бюро парламента депутатами большинства был представлен пакет законодательных изменений, согласно которым устанавливается обязанность предупреждать государственный орган в случае проведения собрания- манифестации в месте движения людей.



Согласно проекту, если собрание-манифестация создает угрозу общественной безопасности, правопорядку, нормальному функционированию учреждений и организаций, передвижению транспортных средств и людей, государственный орган будет уполномочен указывать участникам манифестации альтернативное место, время или маршрут проведения манифестации.



Несоблюдение данного указания повлечет за собой ответственность.





