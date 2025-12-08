|
|
|
Лондон требует расследования сообщений о применении химоружия на протестах в Тбилиси
08.12.2025 19:35
Великобритания обеспокоена сообщениями о применении химоружия против демонстрантов в Тбилиси и ожидает от властей Грузии надлежащего расследования. Об этом заявил госминистр Соединенного Королевства Стивен Даути в ответ на запрос члена британского парламента.
«Мы ожидаем, что Грузия выполнит свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия и обеспечит надлежащее расследование любых предполагаемых нарушений», – написал Даути.
1 декабря британская корпорация Би-би-си опубликовала расследование, в котором выдвигалась версия о применении властями Грузии для разгонов протестов в конце 2024 года камита – запрещенного химического оружия времен Первой мировой войны.
Ответ Даути появился на сайте британского парламента 8 декабря. Неясно, успел ли он ознакомиться с результатами расследования Службы госбезопасности Грузии (СГБ), которая 6 декабря объявила о прекращении проверки по факту превышения полномочий силовиков, не подтвердив применения запрещенных веществ.
В то же время Би-би-си обвинили в «абсолютной целенаправленной дезинформации» с целью «нанесения вреда интересам Грузии». Следствие по факту предполагаемой «помощи во враждебной деятельности» продолжается, а под угрозой находятся грузинские активисты, врачи и представители НПО, которые участвовали в документальном фильме.
Источник:
|
|
|
