Зарплата премьера в 43 раза превышает выплату пенсионерам

08.12.2025 20:41





Transparency International Georgia опубликовала анализ окончательного проекта государственного бюджета Грузии на 2026 год. Как сообщает организация, согласно проекту, зарплата премьер-министра страны будет в 43 раза выше, чем у пенсионеров.



Кроме того, с 2026 года будут упразднены шесть ведомств, в которых в 2025 году работали 456 человек. Это Антикоррупционное бюро, Специальная следственная служба, Аппарат Совета национальной безопасности, Бюро государственной службы, Аппарат бизнес-омбудсмена и Администрация Южной Осетии.





Главное, что нужно знать:



➤ Зарплаты премьер-министра, президента и спикера парламента увеличиваются с 14 600 до 16 000 лари. Зарплата министра увеличивается с 12 410 до 13 600 лари, а депутата парламента — с 11 680 до 12 800 лари;



➤ Численность сотрудников бюджетных организаций увеличивается на 166 человек. Больше всего увеличивается численность сотрудников в прокуратуре, аудиторской службе и министерстве внутренних дел;



➤ Объем иностранных грантов, которые планируется получить в 2026 году, составляет 85 миллионов лари, что в два раза меньше показателя 2024 года, но на 27 миллионов лари больше, чем в 2025 году;



➤ Действующие гранты ЕС отменяются, как и в 2025 году;



➤ На капитальные проекты выделено 6,1 млрд лари, что на 565 млн лари меньше, чем в 2025 году. Наибольшее сокращение финансирования приходится на строительство скоростных автомагистралей и развитие образовательной и научной инфраструктуры;



➤ Наибольшее увеличение финансирования ожидается для министерства здравоохранения, сумма достигнет 9,7 млрд лари;



➤ Финансирование органов обороны и безопасности увеличится на 486 млн лари;



➤ В бюджете на 2026 год предусмотрено выделение 53 млн лари на развитие глубоководного порта Анаклия. В первой версии проекта бюджета эта сумма составляла 153 млн лари, а в окончательной версии она была сокращена на 100 млн лари;



➤ В 2026 году правительство возьмет на себя долг в размере 5,1 млрд лари. Из них 3,3 млрд лари — внешний долг, из которых 1,4 млрд лари будут направлены на рефинансирование еврооблигаций;



➤ К концу 2026 года государственный долг достигнет 38,2 млрд лари, что составит 33,5% от прогнозируемого ВВП;



➤ В 2026 году правительство привлечет на 1,6 млрд лари больше, чем в 2025 году. Причиной столь значительного роста является рефинансирование еврооблигаций, выпущенных в 2021 году.





