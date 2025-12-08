Грузия готовится к проведению детского «Евровидения»

Несколько дней остаётся до финала детского «Евровидения» — участники активно проходят репетиции и готовятся к предстоящему конкурсу. Сцена и декорации для шоу уже полностью готовы.



Сегодня министр культуры Тинатин Рухадзе вместе с заместителями и представителями «Starring Georgia» ещё раз ознакомились с ходом текущих работ.



«Идёт финальный этап подготовки, детское «Евровидение» уже приобрело действительно очень большой масштаб. Хочу поблагодарить все ведомства, которые вовлечены в процесс. Помимо Общественного вещателя, в подготовке участвуют «Starring Georgia», службы безопасности, охрана. Уже приняты все необходимые меры. Огромная благодарность всем 18 странам-участникам. Очень надеюсь, что для Грузии это станет большой платформой и на следующей неделе весь мир и вся Европа будут направлять внимание на Грузию. В течение всей недели мы не будем сходить с эфирных сеток европейских вещателей. Очень надеюсь, что грузинский талант, музыка и искусство объединят наше молодое поколение, и Грузия вновь громко прозвучит по всей Европе.



Если бы не техническая команда «Starring Georgia», мы бы не смогли принять мероприятие такого уровня на столь высоком уровне. Благодарю Общественного вещателя и всех организаторов. Верю, что Бог благословит Грузию и этих молодых людей, и что мы сможем достойно принять всех гостей, посланных нам свыше, и из Грузии донесём голос Европы всему миру», — заявила Тинатин Рухадзе.



«Год подготовки завершается очень успешно. Прежде всего, все делегации очень довольны. Невозможно, чтобы эта сцена кому-то не понравилась. А для нас важно то, что это первый случай, когда всем нравится всё — технически, технологически и визуально. Чтобы все 18 стран признали это единогласно — такое бывает крайне редко.



Что касается Грузии, мы, пожалуй, не слишком преувеличим, если скажем, что Анита — одна из лучших. Скоро наши зрители сами убедятся, что шоу будет незабываемым. Поэтому ждём всех 12 и 13 декабря в этом великолепном пространстве и, конечно же, у экранов телевизоров», — заявила генеральный директор Общественного вещателя Грузии Тинатин Бердзенишвили.



Грузия принимает Детское Евровидение 2025 года, финальное шоу состоится 13 декабря в 20:00. В финале самого престижного детского конкурса Европы примут участие представители 18 стран, среди них представитель Грузии — победитель проекта «Ранина» Анита Абгарян.



Онлайн-голосование за представителя Грузии на Детском Евровидении 2025 будет доступно как из Грузии, так и из любой страны мира. С 00:00 ночи 12 декабря голосование будет открыто на сайте jesc.tv.



13 декабря прямую трансляцию финального шоу представит Общественный вещатель Грузии, который является организатором мероприятия.





