Парламенту для ускоренного рассмотрения представлен пакет законодательных поправок в сфере образования

08.12.2025 21:15





Парламенту для ускоренного рассмотрения представлен пакет законодательных поправок, изменяющих вопросы, касающиеся финансирования высших учебных заведений и высшего образования. Инициированные правительством изменения осуществляются в пяти различных законах .



С учетом представленных поправок законом больше не определяются существующие модели финансирования, - включая государственные образовательные гранты и программное финансирование. Из законов изымаются все нормы, которые касаются государственного учебного гранта и магистерского гранта. Также законом определяется, что обучение в основанных правительством высших учебных заведениях будет полностью финансироваться государством - в соответствии с установленными правительством правилами и условиями финансирования.



Согласно проекту закона, правительство, по представлению Министерства образования, науки и молодёжи, ежегодно будет утверждать количество студентов, подлежащих приему в основанные государством высшие учебные заведения по результатам единых национальных/магистерских экзаменов, а также без прохождения единых национальных/магистерских экзаменов - как университета, так и по конкретным образовательным программам (куррикулумам). Правительство утвердит правила и условия финансирования основанных государством высших учебных заведений.



Кроме того, с учетом проекта, правительство Грузии по представлению Министерства образования, науки и молодёжи определит перечень тех образовательных программ (куррикулумов), право реализации которых будет дано университетам.



В университетской системе, за исключением отдельных специальностей, внедряется система 3+1+1, где 3 года отводятся бакалавриату, а 1 год - магистратуре.



Согласно изменениям, образовательная программа бакалавриата в рамках академического высшего образования включает не менее 180 кредитов, образовательная программа магистратуры включает не менее 60 кредитов.



Продолжительность образовательной программы докторантуры составит не менее 3 лет, и её учебный компонент должен включать кредиты.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





