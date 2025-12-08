Места проведения собраний и маршруты шествий участникам акции будет определять МВД?

08.12.2025 22:18





Если участники спонтанного или не спонтанного собрания не согласятся на проведение собрания или манифестации в месте и/или по маршруту, предложенным им Министерством внутренних дел, и продолжат проведение собрания или манифестации в этом месте, ограничивая права и свободы человека, на участников такого собрания или манифестации будет наложен административный арест на срок до 15 суток, а на организатора - административный арест на срок до 20 суток. За повторное преступление будет установлена ​​уголовная ответственность, - заявил лидер большинства Ираклий Кирцхалия на брифинге после заседания большинства.



По его словам, инициатива будет инициирована для максимального соблюдения баланса, который будет соответствовать интересам как участников протеста, так и тех людей, кто живёт «обычной жизнью».



«В рамках заседания большинства мы обсудили текущие законодательные изменения, которые инициированы и будут вынесены на пленарное заседание во время сессионных дней.



Очень важное изменений, о котором я хотел бы сообщить нашему обществу. Это изменения в законодательстве Грузии «О собраниях и манифестациях» и «Кодексе об административных правонарушениях». Согласно предлагаемым поправкам:



Организатор спонтанного или не спонтанного собрания и манифестации будет обязан предупреждать о собрании или манифестации не муниципальный орган, а Министерство внутренних дел.



После получения предупреждения Министерство внутренних дел будет уполномочено предложить организаторам собрания или манифестации изменение места и маршрута проведения собрания в случае, когда форма, место или маршрут проведения предлагаемого собрания создают угрозу общественному порядку, нормальной работе государственных и общественных органов, предприятий, учреждений и организаций и /или транспорта, а также беспрепятственному передвижению людей или правам и свободам человека.



Если участники спонтанного или не спонтанного собрания не согласятся на проведение собрания или манифестации в месте и/или по маршруту, предложенным им Министерством внутренних дел, и продолжат проведение собрания или манифестации в том месте, чем ограничат права и свободы человека, на участников такого собрания или манифестации будет наложен административный арест на срок до 15 суток, а на организатора - административный арест на срок до 20 суток.



Кроме того, за повторное совершение аналогичного действия участник или организатор подлежит уголовной ответственности по статье 347 Уголовного кодекса, в частности, лишению свободы на срок до одного года.



Данные поправки приняты в целях максимального сохранения баланса как в отношении свободы собраний и выражения, так и в целях максимальной защиты прав граждан, живущих повседневной жизнью в нашей стране.



Мы видим, что конкретная, имеющая зарплату группа из 300 человек, будь то проспект Руставели или разные тупики, пытается создать максимальный дискомфорт нашим гражданам, тому большинству, которое ведет нормальный образ жизни.



Это изменение будет внесено и обсуждено в ускоренном порядке, и это станет ответом на те планы, которые зреют в головах т.н. НПО», - сказал Кирцхалия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





