С 2026 года абитуриенты не смогут выбирать несколько вузов для поступления

В результате «реформы» образования абитуриенты больше не смогут выбирать более одного университета и факультета. Об этом на заседании Комитета по экономической политике рассказал заместитель министра образования от партии «Мечта» Звиад Габисония.



По его словам, с 2026 года студентами станут «только высококвалифицированными абитуриентами».



«Согласно нынешней модели, вы знаете, что, когда студент выбирает желаемые факультеты, у него есть возможность или варианты выбрать несколько университетов, и в итоге, если он не попадёт в первый университет по своим баллам, он попадёт либо во второй, либо во третий, либо во четвёртый, а фактически, как вы знаете, качество упадёт. Согласно новой модели, сделать это будет невозможно. Другими словами, главная задача будет заключаться в том, чтобы обеспечить приём только высококвалифицированных студентов с высокими баллами, потому что для нас основополагающая задача — повысить качество в этом направлении, и мы рассчитываем, что в короткие сроки у нас действительно будут первые результаты, ведь туда попадут только высококвалифицированные абитуриенты», - заявил Габисония.





