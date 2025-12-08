В Грузии выявлено 13 новых фактов незаконной заготовки и перевозки леса

Сотрудники Департамента экологического надзора Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии выявили 13 случаев незаконной заготовки и транспортировки древесины в Кахети, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Самегрело и Аджарии.



Нарушения были зафиксированы в муниципалитетах Ахмета, Лагодехи, Гурджаани, Тианети, Боржоми, Ахалцихе, Аспиндза, Зугдиди и Хелвачаури.



Всего изъято значительное количество незаконно добытой древесины: более 20 кубометров дровяного материала и 56 единиц немаркированных круглых бревен.

Материалы переданы в соответствующие ведомства для дальнейшего реагирования.



Борьба с незаконным использованием лесных ресурсов является приоритетом департамента. За первые 11 месяцев текущего года по всей стране выявлено 1653 факта незаконной лесозаготовки.



Экипажи Департамента экологического надзора круглосуточно патрулируют территорию страны, чтобы своевременно предотвращать, пресекать и выявлять незаконную лесозаготовку и другие экологические правонарушения.

Оперативное реагирование осуществляется на каждое сообщение, поступившее на горячую линию министерства (153).





