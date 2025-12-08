В районе Боржоми завершен ремонт 5,5-километрового участка дороги

Завершены восстановительные работы на 5,5-километровом участке дороги Боржоми–Баги–Тба–Цеми, имеющей внутреннее государственное значение.



Обновленный отрезок обслуживает курортные села Садгери, Тба и Цеми в Боржомском муниципалитете. Дорога проходит преимущественно через населенные пункты, что делает обустройство безопасной и комфортной инфраструктуры особенно важным для местных жителей и туристов.



В рамках проекта улучшены технические параметры дороги, выполнена реабилитация и расширение проезжей части, восстановлены и обустроены кюветы, трубы и другие искусственные сооружения. Обустроены подъезды к дворам и соединения с местными дорогами, установлен автобусный павильон, нанесена дорожная разметка и размещены дорожные знаки.



Обновленная дорога существенно улучшит условия передвижения для семей, проживающих в данных селах.



Проект профинансирован из государственного бюджета, его стоимость составляет 5,2 млн лари.



Масштабная капитальная реабилитация дороги Боржоми–Баги–Тба–Цеми началась в 2022 году. Тогда был завершен ремонт 6,5-километрового участка.





