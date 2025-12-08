«Лело» требует привлечения международных экспертов к текущему расследованию в СГБ по материалам, подготовленным BBC

«Сильная Грузия - Лело» требует подключить международных экспертов к текущему расследованию в СГБ материалов расследования, подготовленного BBC.



Как заявил на брифинге исполнительный секретарь «Сильной Грузии – Лело» Тазо Датунашвили, во всех цивилизованных странах международные стандарты гласят, что подобные расследования должны быть открытыми.



«Предположения вызвали множество вопросов в обществе. В течение 1 недели, вместо того чтобы процесс шел вперед, чтобы были даны ответы на поставленные вопросы, наоборот, все ветви власти включены, чтобы у грузинского общества возникли дополнительные вопросы и создалась ещё большая неопределённость.



Несмотря на то, что «Грузинская мечта» экстремальными темпами пытается показать нам, что она детально расследовала этот вопрос, брифинг в СГБ и анонсирование завершение т.н. расследования, вызвал ещё больше вопросов в обществе.



Сейчас не имеют значения чьи-то политические вкусы, речь идёт о здоровье граждан Грузии, о том, что власти, возможно, использовали для разгона митинга такие меры, применение которых просто бесчеловечно. Выход из этого кризиса - открытость процесса, где необходимо установить, какие процедуры были осуществлены, могли ли быть какие-либо примеси в струю воды, была ли эта примесь высокотоксичной. На эти вопросы можно будет дать ответы, если весь процесс будет открытым. Во всех цивилизованных странах международные стандарты гласят, что подобные расследования должны быть открытыми.



Во-вторых, для того, чтобы у граждан Грузии было доверие к этому процессу, к нему должны быть подключены международные эксперты, в частности, Всемирная организация запрета химического оружия, конвенцию которой подписала Грузия и нарушение которой может быть выявлено в случае полноценного расследования. Мы призываем власти не порождать дополнительных вопросов по этой еме», - заявил Датунашвили.





