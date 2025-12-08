TI: С 2026 года упраздняется 6 госучреждений, без работы остается 456 человек

НПО TI (Transparency International/Грузия) публикует анализ окончательного законопроекта государственного бюджета на 2026 год. Согласно проекту бюджета на 2026 год, оплата премьер-министра Грузии в 43 раза превысит размер оплаты пенсионеров.



Сообщается, что:



• зарплата премьер-министра, президента и председателя парламента увеличивается с 14 600 до 16 000 лари;

• зарплата министра увеличивается с 12 410 до 13 600;

• члена парламента — с 11 680 до 12 800 лари;

• количество сотрудников в бюджетных организациях увеличивается на 166 человек;

• растет число сотрудников прокуратуры, контрольно-ревизионной службы и МВД Грузии;

• число сотрудников в МИД сокращено на 79 человек.



НПО пишет, что сокращение в основном затронет людей, работающих над интеграцией Грузии в европейские и евроатлантические структуры.



TI также отмечает, что в 2026 году объем иностранных грантов, которые будут получены, составит 85 млн лари, что в 2 раза меньше, чем в 2024 году, однако больше на 27 млн лари, чем в 2025 году.



Текущие гранты ЕС обнулены, как и в 2025 году.



На капитальные проекты выделено 6,1 мрдр лари, что на 565 млн лари меньше, чем показатель 2025 года.



«Больше всего сокращается финансирование строительства скоростных автомагистралей и развития образовательной и научной инфраструктуры. Больше всего — на 849 млн лари — увеличивается финансирование Министерства здравоохранения и достигает 9,7 млрд лари», — говорится в отчете.



Также:



• финансирование учреждений обороны и безопасности увеличивается на 486 млн лари;

• в бюджете на 2026 год на развитие глубоководного порта Анаклия выделено 53 млн лари.



НПО отмечает, что в первом варианте проекта бюджета эта сумма составляла 153 млн лари, а в итоговом — была уменьшена на 100 млн лари.



Согласно документу, в 2026 году правительство Грузии возьмет на себя долг в размере 5,1 млрд лари.



«Таким образом, внешний долг составит 3,3 млрд лари, из которых 1,4 млрд лари будет направлено на рефинансирование еврооблигаций. К концу 2026 года государственный долг достигнет 38,2 млрд лари, что составит 33,5% от прогнозируемого ВВП», — заявляют эксперты TI.



Организация подчеркивает, что в 2026 году правительство займет на 1,6 млрд $ больше, чем в 2025 году.



«Причиной столь высокого роста является рефинансирование еврооблигаций, выпущенных в 2021 году.<…> В 2025-2026 годах в основном энергетические проекты финансируются за счет иностранных грантов. В бюджете иностранных государств на 2026 год учтен только грант правительства Германии в размере 30 млн лари», — заявили в НПО.



TI сообщает, что с 2026 года упраздняются 6 ведомств, в которых в 2025 году работало в общей сложности 456 человек.



«Это — Антикоррупционное бюро, Служба специальных расследований, Аппарат Совета национальной безопасности, Бюро по делам государственной службы, Аппарат бизнес-омбудсмена и Администрация Южной Осетии.



Кроме того, количество занятых в МИД сокращается на 79 человек. Количество сотрудников в Министерстве образования сокращается на 61 человека», — информирует НПО «Международная прозрачность/Грузия».





