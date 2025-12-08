Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
14-летняя девочка родила ребёнка — задержаны двое подозреваемых


08.12.2025   15:56


В Имеретии 14-летняя девочка стала матерью. Информацию подтвердили несколько государственных структур.

Состояние новорожденного также не разглашается, поскольку эти сведения относятся к категории особо чувствительных персональных данных.

Государственное агентство по заботе и поддержке жертв и пострадавших от торговли людьми подключилось к делу сразу после получения уведомления.

По информации МВД, расследование ведётся по 140-й статье УК Грузии — сексуальные действия или половая связь с лицом, не достигшим 16 лет.

Задержаны два человека, возможные фигуранты дела.


