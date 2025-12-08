|
|
|
14-летняя девочка родила ребёнка — задержаны двое подозреваемых
08.12.2025 15:56
В Имеретии 14-летняя девочка стала матерью. Информацию подтвердили несколько государственных структур.
Состояние новорожденного также не разглашается, поскольку эти сведения относятся к категории особо чувствительных персональных данных.
Государственное агентство по заботе и поддержке жертв и пострадавших от торговли людьми подключилось к делу сразу после получения уведомления.
По информации МВД, расследование ведётся по 140-й статье УК Грузии — сексуальные действия или половая связь с лицом, не достигшим 16 лет.
Задержаны два человека, возможные фигуранты дела.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна