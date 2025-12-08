14-летняя девочка родила ребёнка — задержаны двое подозреваемых

В Имеретии 14-летняя девочка стала матерью. Информацию подтвердили несколько государственных структур.



Состояние новорожденного также не разглашается, поскольку эти сведения относятся к категории особо чувствительных персональных данных.



Государственное агентство по заботе и поддержке жертв и пострадавших от торговли людьми подключилось к делу сразу после получения уведомления.



По информации МВД, расследование ведётся по 140-й статье УК Грузии — сексуальные действия или половая связь с лицом, не достигшим 16 лет.



Задержаны два человека, возможные фигуранты дела.





