Грузия разово пропустит азербайджанское топливо в Армению совершенно бесплатно

Министерство экономики Грузии отвечает на распространенную в азербайджанских СМИ информацию о том, что задержка поставок топлива по железной дороге из Азербайджана в Армению вызвана тарифными барьерами с грузинской стороны, и заявляет, что по решению Ираклия Кобахидзе, железнодорожная транспортировка азербайджанского топлива в Армению будет разово осуществлена совершенно бесплатно.



Несколько дней назад другое государственное азербайджанское СМИ обвинило правительство Грузии в проведении политики, направленной против мира, и «опубликовало подробности конфликта». По данным азербайджанских СМИ, Азербайджан удивлен и возмущен действиями грузинской стороны, поскольку Тбилиси установил нереально высокую цену на транзит азербайджанского топлива в Армению. В обширной статье проправительственные азербайджанские СМИ также обвиняют грузинскую сторону в препятствовании установлению мира между соседями.



«5 декабря 2019 года правительство Грузии получило запрос от стран-партнёров на разовую транзитную перевозку топлива из Азербайджана в Армению через территорию Грузии. Решением премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе «Грузинской железной дороге» было незамедлительно поручено осуществить разовую железнодорожную перевозку указанного груза совершенно бесплатно. Данное решение доведено до сведения официальных лиц. Грузия была и остаётся стратегическим, надёжным партнёром Армении и Азербайджана. Мы всегда были и остаёмся сторонниками мира и сотрудничества в регионе», — поясняют в Министерстве экономики Грузии.





