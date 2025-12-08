Депутат от «Гахария для Грузии»: «Гахария для Грузии»

Выступление депутата «Гахария для Грузии» Таты Хведелиани на заседании комитета по образованию, науке и делам молодёжи вызвало шум.



Она обратилась к прибывшему на комитет заместителю министра внутренних дел Александру Дарахвелидзе и напомнила о прошлогодних акциях на проспекте Руставели, где, по словам Хведеляни, «к участникам акции применили насилие».



Выступление Хведеляни вызвало раздражение других депутатов, и члена «Гахария для Грузии» призвали соблюдать регламент.



«В качестве комментария скажу, что была мирная акция, на которую люди вышли и выразили протест против измененного курса вашего правительства касательно страны, и это очень важно. Это была мирная акция, люди мирно протестовали, и ваши сотрудники, к моему сожалению, применили к этим людям насилие. До 500 человек пострадали в этом процессе, в отношении которого ваше ведомство не начало никакого дознания или расследования, в то время как мы видим, как каждый день задерживаете людей за маски и за то, что стоят на тротуарах. Вы за это санкцированы, и всегда об этом помните. К сожалению, от полиции, которая была ориентированной на общество, ничего не осталось. Мы и теперь не смогли выяснить, чем отравили нас год назад», - отметила Хведелиани.



В ответ на слова Хведелиани депутат «Силы народа» Эка Сепашвили отметила, что во время обсуждений в комитетах депутаты не должны использовать выступления для политических заявлений.



«Время политических заявлений - завтра, во вторник, и вы можете сделать их, сколько захотите», - сказала Сепашвили Тате Хведелиани.



Депутат Грета Цицава также призвала Хведелиани соблюдать регламент.



«Если вы не знаете регламент, следуйте по-другому [...] Говорите и о 150 потерпевших полицейских, которые пострадали и потеряли зрение», - сказала Цицава.





