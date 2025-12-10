В Конгресс США внесли законопроект о выходе из НАТО

Член Палаты представителей Конгресса США от республиканской партии Томас Масси внес в парламент законопроект о выходе страны из НАТО, сообщил офис конгрессмена. Инициатива получила название «Закон о ненадежной организации» (Not A Trusted Organization Act). В тексте документа отмечается, что Североатлантический альянс является пережитком холодной войны, поскольку он создавался для противодействия СССР, который распался 30 лет назад. С тех пор участие США в НАТО обошлось американским налогоплательщикам в триллионы долларов, говорится в законопроекте.



«Наша конституция не санкционировала постоянное участие во внешних конфликтах, от этого нас предостерегали отцы-основатели. Америка не должна быть мировой защитницей, особенно когда богатые страны отказываются платить за свою собственную оборону», — отметил Масси. В случае принятия закона президент США в течение 30 дней должен будет уведомить Североатлантический альянс о выходе страны из блока. Также средства американских налогоплательщиков будет запрещено использовать для финансирования бюджетов НАТО. Однопартиец Масси, сенатор от штата Юта Майк Ли внес в сенат США соответствующий законопроект.



Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно грозил выходом страны из НАТО. Он критиковал союзников по блоку за недостаточный уровень расходов на оборону. После этого страны альянса приняли обязательство увеличить оборонные траты до 5% ВВП к 2035 году. В то же время, при Джо Байдене Конгресс одобрил законопроект, который запрещает любому президенту США выводить страну из НАТО. Соавтором инициативы выступил нынешний глава Госдепа Марко Рубио. Однако, как писало Politico, Трамп может попытаться обойти этот запрет, воспользовавшись президентскими полномочиями в сфере внешней политики.



В новой стратегии национальной безопасности США, которая была принята при Трампе, говорится о необходимости препятствовать восприятию НАТО как «постоянно расширяющегося альянса». Также в документе отмечалось, что Вашингтон больше не будет, «подобно Атланту, удерживать на себе весь мировой порядок».





